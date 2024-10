Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche in Sportheime, Schwerverletzte bei Rollerunfall, Pkw kippt auf Dach

Heilbronn (ots)

Gundelsheim/Bad Rappenau: Einbrüche in mehrere Sportheime

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in insgesamt drei Sportheime in Gundelsheim und Bad Rappenau ein. In Gundelsheim-Höchstberg öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Sonnenstraße und entwendete eine Spendendose mit unbekanntem Inhalt. Vermutlich dieselben Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in derselben Nacht in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Gundelsheimer Pfarrstraße. Hier erbeuteten die Unbekannten einen Tresor. Auch in Bad Rappenau wurde ein Sportheim Ziel der Täter. In der Weinbrennerstraße öffneten sie ebenfalls gewaltsam eine Terrassentüre des Gebäudes und durchsuchten im Anschluss mehrere Schränke. Über mögliches Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der hier verursachte Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Sportheime verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarwestheim: Zwei Jugendliche bei Unfall mit Roller schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Neckarwestheim wurden zwei Personen schwer verletzt. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 17-Jähriger gemeinsam mit seiner 15-jährigen Sozia auf seinem Roller die Straße "Leuchtmannshof" in Richtung Neckarwestheim. Hierbei kam der Jugendliche nach einer steilen Abfahrt auf dem Feldweg mit dem Vorderrad seines Kleinkraftrads nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er versuchte den Fahrfehler zu korrigieren wurde sein Fahrzeug ausgehebelt und beide Jugendliche fielen ins Feld. Bei dem Sturz zogen sie sich schwere Verletzungen zu und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

A81/Möckmühl: Fahrzeug kippt nach Unfall auf Dach - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Möckmühl. Kurz vor 11 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl unterwegs. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er vermutlich den dort bereits fahrenden VW Golf eines 38-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der VW ausgehebelt und rutschte zunächst ein Stück auf der linken Fahrzeugseite bevor der Golf aufs Dach kippte und auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen kam. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die beiden Fahrsteifen für circa zwei Stunden gesperrt werden.

