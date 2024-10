Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Schwerer Verkehrsunfall und größerer Einsatz an einer Schule

Bretzfeld: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1036 von Bitzfeld kommend in Fahrtrichtung Schwabbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 84-jährige Fahrer eines Kleinwagens in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Hierbei wurde der Fahrer des Kleinwagens schwer verletzt, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Die L1036 blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis circa 16.00 gesperrt. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

Künzelsau: Reizstoff in Klassenzimmer versprüht

Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr kam es am Montagvormittag an einer Schule in der Jahnstraße in Künzelsau. Gegen 11 Uhr klagten plötzlich mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsprobleme. Im Rahmen bisheriger Ermittlungen stellte sich heraus, dass in einem Klassenraum Reizstoff versprühte wurde. Insgesamt wurden hierdurch 20 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrer leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst betreut. Der Schulbetrieb in den übrigen Klassen konnte uneingeschränkt fortgesetzt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

