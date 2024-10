Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Freisetzung von Chlorgas und Raub

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfall mit Leichtverletzten

Ein Sachschaden im vierstelligen Bereich ist das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Bad Mergentheim. Ein 47-Jähriger fuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrzeug hinter einer 19-jährigen VW-Fahrerin die Wachbacher Straße entlang. Die VW-Lenkerin musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 47-Jährige wohl zu spät bemerkte. Er fuhr auf den VW der 19-Jährigen auf, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Die Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Bad Mergentheim-Rengershausen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen vergangenem Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, beschädigte ein Unbekannter den Autoreifen eines Pkws in Bad Mergentheim - Rengershausen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Schulstraße abgestellt und wurde in diesem Zeitraum, vermutlich durch einen spitzen Gegenstand, beschädigt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Tat machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Freisetzung von Chlorgas im Schwimmbad

Der morgendliche Ausflug ins Schwimmbad wurde am Freitagmorgen in Bad Mergentheim durch die Freisetzung von Chlorgas für rund 45 Badegäste unterbrochen. Gegen 9 Uhr morgens wurden in einem Schwimmbad im Erlenbachweg Wartungsarbeiten durchgeführt, bei denen ein geringer Anteil an Chlorgas freigesetzt wurde, der einen Sensor auslöste. Das Sportbad musste geräumt und die 45 Badegäste von Feuerwehr und Mitarbeitern evakuiert werden. Das Chlorgas konnte durch die Feuerwehr gebunden und abgeleitet werden. Das Schwimmbad war zwischenzeitlich für rund eine Stunde geschlossen. Es kam zu keinen Verletzungen.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Sonntag kam es zwischen 11 Uhr und 17 Uhr zu einem Unfall in Bad Mergentheim, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Besitzer eines Fords hatte in dieser Zeit seinen Wagen auf einem Parkplatz beim Wildpark abgestellt. Ein Unbekannter hatte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den rechten hinteren Kotflügel des geparkten Fords gestreift und das Fahrzeug hierbei beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfall mit Fahrradfahrerin

Am Sonntagabend kam es in Tauberbischofsheim zu einem Unfall, nach dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus kam. Die 18-Jährige verließ in der Hauptstraße eine Grundstückseinfahrt und fuhr, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn ein. Dabei übersah eine Pkw-Lenkerin die junge Frau, vermutlich aufgrund eines geparkten Fahrzeugs am Fahrbahnrand und erfasste diese. Die Fahrradfahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lauda-Königshofen - Gerlachsheim: Zeugen nach Fahrradraub gesucht

Zwei Unbekannte raubten am Freitagmittag einem 15-Jährigen in Lauda-Königshofen Gerlachsheim sein Fahrrad. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der 15-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Brückenstraße in Richtung der Würzburger Straße. Auf Höhe des Feuerwehrhauses wurde er von den beiden Unbekannten, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren, überholt und ausgebremst. Der ältere der beiden Unbekannten forderte den 15-Jährigen auf, ihm sein Fahrrad zu übergeben. Als dieser sich weigerte, stieß der Unbekannte den Fahrradbesitzer nach hinten und nahm das Rad an sich. Der Versuch, auch noch an das Mobiltelefon des 15-Jährigen zu gelangen, misslang, woraufhin die beiden Unbekannten mit dem E-Scooter und dem erbeuteten Fahrrad in Richtung der Grünbachbrücke davonfuhren. Die beiden waren mit einem schwarzen E-Scooter mit roten Linien auf den Reifen unterwegs. Bei den Unbekannten handelt es sich um Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Einer der beiden hatte helle, der andere dunkle Haare. Bei dem geraubten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Herrenrad älteren Baujahrs der Marke Hercules, dessen Lenker hell umwickelt war. Außerdem befindet sich der Schalthebel anders als bei heute üblichen Fahrrädern am Rahmenrohr und nicht am Lenker. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, oder Hinweise auf die beiden Unbekannten oder den von Ihnen verwendeten E-Scooter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim-Bestenheid: Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Autohaus in Wertheim-Bestenheid ein. Zwischen 18.30 Uhr am Freitagabend und 7.30 Uhr am Samstagmorgen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Kassenbereich der Firma in der Schwarzwaldstraße und öffneten gewaltsam verschlossene Schubladen. Der oder die Einbrecher flüchteten schließlich mit Diebesgut im vierstelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Lauda-Königshofen: Einbruch und Diebstahl mit hohem Diebesgut

Am Samstag kam es zwischen 17.15 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lauda. Als die Besitzer am Abend nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter in ihr Einfamilienhaus im Käthe-Kollwitz-Weg eingebrochen waren. Die Täter hatten das Glas der Terrassentüre durchstochen und den Verschlusshebel entriegelt, um sich unbefugt Zutritt zum Wohnraum zu verschaffen. Dort entwendeten sie einen kleinen Möbeltresor sowie Bargeld und Gold. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell