Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Streitigkeiten nach Veranstaltung führen zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (20.10.2024) rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen verschiedener Dienststellen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aus, nachdem es nach einer Veranstaltung in einer Halle in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen unter rund 100 Gästen zu einem Streit gekommen war. Der Streit verlagerte sich gegen 04.25 Uhr vor das Gebäude, so dass der in der Halle eingesetzte Sicherheitsdienst letztlich die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte konnten zunächst keine strafbaren Handlungen feststellen. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes vor Ort beleidigte ein 21 Jahre alter Mann allerdings die Einsatzkräfte. Ein 42-jähriger Beamter sprach ihn auf sein Verhalten an. Der Tatverdächtige kam dem Polizisten nun zu nahe und der Beamte stieß ihn von sich weg, worauf der 21-Jährige den Inhalt seines Getränkebechers über den Polizisten goss. Dies führte dazu, dass der junge Mann zu Boden gebracht wurde und ihm Handschließen angelegt wurden. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Beamtinnen und Beamten erneut und versuchte sich auch gegen das Anlegen der Handschließen zu wehren. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

