Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fassade von Gemeindezentrum beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (20.10.2024) in der Straße "Saalplatz" in Korntal-Münchingen. Die Unbekannten beschmierten mit Farbe in Schwarz und Pink die Fassade eines Gemeindezentrums sowie die angrenzende Fahrbahn und den Fußweg. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell