POL-LB: Leonberg - BAB 8/BAB 81: Zwei Auffahrunfälle mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 45.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Samstag touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Grönerstraße in Großbottwar am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Touran und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten mit dem Polizeirevier Marbach Kontakt unter ...

