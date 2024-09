Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug beschädigt

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag parkte ein 45-jähriger Geschädigter seinen Transporter in Eisenberg vor der dortigen Sparkassenfiliale am Großen Brühl. Als er zurück an seinem Fahrzeug erschien, stellte er fest, dass ein bislang Unbekannter die hintere linke Seitenscheibe beschädigte. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zur Aufklärung können Hinweise an die Polizeistation in Eisenberg unter der Rufnummer 036691-750 und an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 gerichtet werden.

