Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Kirche

Stadtroda (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag drang ein bislang Unbekannter in die Kirche im Kirchweg in Stadtroda ein. Aus dem Gotteshaus entwendete der noch zu ermittelnde Beschuldigte ein hochwertiges Mikrofon und ein Buch. Weiterhin wurde im Inneren Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro durch den Täter verursacht. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizeiinspektion Saale-Holzland um Zeugenhinweise welche Sie unter der Rufnummer 036428-640 mitteilen können.

