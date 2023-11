Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rentner fast Opfer eines Betruges

Rodalben (ots)

Ein 83-jähriger Mann aus Rodalben erhielt gestern einen Brief eines angeblichen Rechtsanwaltes, in dem vorgegaukelt wurde, dass aufgrund seines langjährigen Lottospielens Kosten in Höhe von über 12.000 Euro angefallen wären. Eine Kontosperrung wäre nur durch eine sofortige Zahlung von über 4000 Euro per Einschreiben an eine Berliner Adresse abzuwenden. Der Rentner war schon auf dem Weg zur Post, als er misstrauisch wurde und glücklicherweise zu dem Schluss kam, die Polizei aufzusuchen.

pdps

