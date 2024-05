POL-UN: KORREKTUR!

Unna (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Pfingstmontag (20.05.2024) Zutritt zu einem Bürogebäude an der Max-Planck-Straße verschafft. Hier brachen sie die Tür zu einem der vermieteten Büros auf und durchsuchten es. Nach ersten Feststellungen wurden elektronische Geräte, darunter 1 Laptop, entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . ...

