POL-HG: Trickdiebe in Mehrfamilienhaus zugange +++ Leichtkraftrad gestohlen +++ Fahrraddiebe am Werk +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Bürgersprechstunde in Steinbach

1. Trickdiebe in Mehrfamilienhaus zugange, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Weberstraße, 23.05.2023, 14.20 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag war ein Diebespärchen in Bad Homburg am Werk, das ausgab, für ein Telekommunikationsunternehmen tätig zu sein. Gegen 14.20 Uhr wurden der Mann und die Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Kirdorfer Weberstraße bei zwei Wohnparteien vorstellig. Unter dem Vorwand, als Mitarbeitende eines großen Netzbetreibers Wartungsarbeiten durchführen zu müssen, erlangten sie Einlass in beide Wohnungen. Dort wurden die Wohnungsinhaber von der Täterin geschickt abgelenkt, sodass ihr Komplize die Räume nach Wertsachen durchsuchen konnte. Nach derzeitigem Stand scheint glücklicherweise nichts entwendet worden zu sein. Der männliche Täter wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180cm groß und kräftig beschrieben. Er soll einen dunklen Teint, schwarzes Haar und einen Bart gehabt haben. Getragen habe er eine Brille, eine schwarze Hose, eine schwarze Weste mit einem Hemd darunter sowie ein Ansteckschild mit dem Namen des Unternehmens, für das er angeblich arbeitete. Seine Mittäterin soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und ebenfalls kräftig gewesen sein. Auch sie habe einen dunklen Teint gehabt. Ihr schwarzes langes Haar sei zu einem Dutt gebunden gewesen. Getragen habe die Frau eine blaue Jeans, eine Jeansweste und wie ihr Komplize ein Ansteckschild mit dem Firmennamen. Auffällig seien ihre langen pinkfarbenen Fingernägel gewesen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder bei denen das Duo ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Leichtkraftrad gestohlen,

Weilrod, Neuweilnau, Parkstraße, 22.05.2023, 20.40 Uhr bis 23.05.2023, 07.10 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag ist in Weilrod Neuweilnau ein Leichtkraftrad entwendet worden. Die 125er des Herstellers Yamaha - Modell "WR 125 R" - stand noch am Montagabend in einer Hofeinfahrt in der Parkstraße. Am Dienstagmorgen musste der Besitzer feststellen, dass seine weiße Enduro gestohlen worden war. Die Yamaha, deren Wert auf etwa 2.000 Euro beziffert wird, trug zuletzt das amtliche Kennzeichen "HG-CL 17". Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Fahrraddiebe am Werk,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hinter dem Weiher, 23.05.2023, 07.40 Uhr bis 08.00 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen waren im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach Fahrraddiebe zugange. Zwischen 07.40 Uhr und 08.00 Uhr betrat jemand ein Wohngrundstück in der Straße "Hinter dem Weiher", um in der Einfahrt des dortigen Einfamilienhauses die Schlösser zweier Fahrräder aufzubrechen. Die Täter entwendeten zunächst beide Räder, ließen eines der beiden kurz darauf jedoch im Nahbereich stehen, als ein an dem Fahrrad verbauter akustischer Diebstahlsalarm auslöste. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein cremeweißes Pedelec der Marke "Geero" - Modell "2 City Comfort". Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 - 0 entgegen.

4. Nummernschilder entwendet,

Weilrod, Emmershausen, Dorfstraße, 23.05.2023, 20.00 Uhr bis 24.05.2023, 05.10 Uhr

(pa)In Weilrod Emmershausen hatten es Diebe in der Nacht auf Mittwoch auf die Nummernschilder eines Pkw abgesehen. Ein Opel Adam war über Nacht in der Dorfstraße geparkt, als jemand beide Kennzeichenschilder samt Halterungen abriss und sich unerkannt von der Örtlichkeit entfernte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

5. Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt, L 3025, Gemarkung Weilrod, zwischen Rod an der Weil und B 275, 23.05.2023, 12.10 Uhr

(pa)Auf der L 3025 bei Weilrod Altweilnau kam es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrads schwer verletzt wurde. Gegen 12.10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer die Landesstraße von Rod an der Weil kommend in Richtung der Bundesstraße 275. Als der Mann mit seiner Sattelzugmaschine zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrradfahrers ansetzte, scherte gleichzeitig ein nachfolgender Motorradfahrer aus, um ebenfalls einen Überholvorgang zu starten. In der Folge fuhr der 58-jähriger Biker mit seiner BMW gegen das Heck des Sattelaufliegers. Dabei zog sich der in Friedrichsdorf wohnhafte Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.

6. Nach Unfall davongefahren,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, 23.05.2023, 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr

(pa)In Oberursel kam es am Dienstabend zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Einer Polizeistreife fiel gegen 22.30 Uhr in der Oberhöchstadter Straße ein geparkter Mini auf, der im Bereich der Fahrerseite einen größeren Schaden aufwies. Nachdem der Halter erreicht werden konnte, kam heraus, dass der Kleinwagen zum Zeitpunkt des Abstellens gegen 18.00 Uhr noch unbeschädigt gewesen war. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den Mini im Vorbeifahren gestreift und der oder die Verantwortliche den Unfallort anschließend verbotenerweise verlassen. Die Höhe des Schadens wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

7. Info zur Bürgersprechstunde der "Schutzfrau vor Ort" in Steinbach (pa)Nach vorübergehender Vertretung durch Polizeihauptkommissar Falk Bonfils bietet die für die KOMPASS-Kommune Steinbach zuständige "Schutzfrau vor Ort", Polizeihauptkommissarin Ina Selzer, wieder persönliche Bürgersprechstunden im Steinbacher Rathaus an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können zu den Terminen ohne Voranmeldung in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme nutzen. Die Termine bis Jahresende 2023 sind:

Donnerstag 01. Juni 2023

Donnerstag 15. Juni 2023 Donnerstag 06. Juli 2023 Donnerstag 20. Juli 2023 Donnerstag 03. August 2023 Donnerstag 07. September 2023 Donnerstag 21. September 2023 Donnerstag 19. Oktober 2023 Donnerstag 02. November 2023 Donnerstag 16. November 2023 Donnerstag 07. Dezember 2023 Donnerstag 21. Dezember 2023

Wer es nicht zu den Terminen im Rathaus schafft, erreicht Frau Selzer auch außerhalb der Sprechstunde unter der Telefonnummer 06171/6240-20 sowie per E-Mail an svo.pst-oberursel.ppwh@polizei.hessen.de . Außerdem ist die "Schutzfrau vor Ort" natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen ansprechbar.

