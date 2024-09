Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl einer Geldbörse

Stadtroda (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr parkte ein 79-jähriger Geschädigter mit seinem Fahrzeug in Stadtroda auf dem Amtsplatz vor der dortigen Sparkassenfiliale. Nach Besuch des Kreditinstituts wurde er, bereits wieder in seinem Fahrzeug sitzend, durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich griff der Unbekannte in das Fahrzeug, nahm die Geldbörse des Geschädigten an sich und rannte damit in Richtung Unterm Markt davon. Neben Bargeld wurden so auch mehrere persönliche Dokumente erbeutet. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: * männlich, schlank, ca.180 cm groß, ca.30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Kinnbart, südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war der Unbekannte dunkel gekleidet und trug trotz der hochsommerlichen Temperaturen eine lange Hose. Hinweise zur Aufklärung nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland gerne unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

