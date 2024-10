Polizeipräsidium Ludwigsburg

A8: Hochzeitskorso macht die Autobahn unsicher

Ludwigsburg (ots)

Ein mutmaßlicher Hochzeits-Autokorso sorgte am frühen Samstagmittag für einen größeren Polizeieinsatz auf der Autobahn und im Stadtgebiet Leonberg. Erste Meldungen seitens unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gingen gegen 13.40 Uhr im Bereich der A81 vor dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Süden ein. Mehrere Notrufe bei der Polizei und den Rettungsleitstellen der Landkreise Ludwigsburg und Böblingen schilderten eine größere Anzahl von Fahrzeugen, die sich auf der Strecke offenbar als Hochzeitskorso formiert hatten. Gemäß Zeugenschilderungen nahmen die Fahrzeuge alle Fahrspuren in Anspruch und bremsten teilweise den Verkehr aus, sodass es zu gefährlichen Situationen kam. Außerdem hingen sich die Insassen mehrerer Fahrzeuge während der Fahrt aus den Fenstern und kletterten auch teilweise komplett auf ihre Fahrzeugdächer. Im Engelbergtunnel wurden laut eines Zeugen außerdem mehrere Schüsse abgegeben. Im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-Ost sind einige der Korso-Teilnehmer von der Autobahn abgefahren, weitere beteiligte Fahrzeuge fuhren auf der Autobahn A8 weiter in Fahrtrichtung München bis über das Autobahnkreuz Stuttgart hinweg, wo sich dann ihre Spur verlor. Trotz des Einsatzes von insgesamt 8 Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und des Polizeireviers Leonberg konnten keine Fahrzeuge des Korsos mehr angetroffen und kontrolliert werden. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen und gegebenenfalls gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

