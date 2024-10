POL-LB: Korntal-Münchingen: Polizei ermittelt gegen 28-Jährigen wegen Hausfriedensbruch

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen ermittelt derzeit gegen einen 28 Jahre alten Mann wegen Hausfriedensbruch.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag, den 29.08.2024 betrat ein zu der Zeit noch unbekannter Mann die Stallungen eines Pferdehofes in der Ludwigsburger Straße in Korntal-Münchingen und sattelte zwei Pferde. Er führte die Tiere zunächst aus ihren Boxen, ließ sie dann aber zurück und flüchtete.

In der Nacht zum Dienstag, den 15.10.2024 ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt. Auch hier wurde ein Pferd gesattelt, aus der Box geführt und stand am folgenden Morgen im Hof. In beiden Fällen verständigte der Hofbesitzer die Polizei. Die Tiere blieben unverletzt.

Am Freitag (18.10.2024) stellte sich schließlich ein 28-Jähriger der Polizei als Verantwortlicher der beiden Taten. Das Motiv der Taten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise darauf, dass der junge Mann die Tiere stehlen wollte.

