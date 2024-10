Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Wertheim, Diebstahl im Outlet Center, gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Mosbach

Wertheim: Auf Diebestour im Outlet Center

Einen herausragenden Ermittlungserfolg hat das Polizeirevier Wertheim in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mosbach und der Polizeistation Kelkheim im Taunus (Hessen) zu verzeichnen. Es war den Beamten durch umfangreiche Ermittlungen möglich, den Beutezug eines 35-jährigen Mannes und einer 27-jährigen Frau mit einem Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich aufzuklären. Die Beschuldigten streiften am Nachmittag des 05.10.2024 durch insgesamt 20 Stores eines Outlet Centers in Wertheim und entwendeten zahlreiche Bekleidungs-, Schmuck- und Drogerieartikel. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nutzten die Beschuldigten in mindestens einem Fall ein auf dem Arm getragenes Kleinkind als Beuteversteck. Das Diebesgut wurde anschließend in einen Renault mit Kennzeichen des Main-Taunus-Kreises geladen. Der im Fortgang erwirkte Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Paares wurde durch Einsatzkräfte der Polizeistation Kelkheim vollstreckt. Hierbei konnte das Diebesgut aus dem Outlet Center aufgefunden werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die Beschuldigten auf freien Fuß gesetzt.

