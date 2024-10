Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verletzte bei Unfällen, Sprinter ausgebrannt, Einbruch in Sportheim

Heilbronn (ots)

Walldürn: Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen bei Walldürn. Gegen 9.15 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Renault auf der Landesstraße 577 von Waldstetten in Richtung Walldürn unterwegs. Auf Höhe der Flurkapelle bog der Mann nach links ab und übersah hierbei vermutlich den Opel eines 66-Jährigen, welcher ihn gerade überholte. Durch die folgende Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Opel nach links abgewiesen, prallte gegen eine Verdolung und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich der Opel-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt. Der Opel war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ravenstein: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Ravenstein zu. Gegen 14.15 Uhr war der 44-Jährige mit seiner BMW im Buchenweg unterwegs und geriet, vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Bei dem daraufhin folgenden Sturz wurde der Mann schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Das Motorrad musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Hochhausen: Sprinter ausgebrannt - Landesstraße voll gesperrt Am Freitagabend brannte ein Mercedes Sprinter bei Hochhausen völlig aus. Gegen 21.20 Uhr wurde das brennende Fahrzeug auf der Landesstraße 588, kurz vor dem Ortseingang von Hochhausen gemeldet. Vermutlich war ein technischer Defekt der Auslöser des Feuers. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten musste die L588 voll gesperrt werden. Der 28-Jährige Fahrer des Mercedes konnte diesen rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Hochhausen: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Sportheim in Hochhausen. Zwischen Donnerstagabend, 22.15 Uhr, und Freitagabend, 19 Uhr, öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Seesteige" und gelangte so ins Innere. Hier wurden im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Dart-Automaten aufgebrochen. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld, mehreren Tablets der Marke "Samsung", Dartscheiben, sechs Flaschen hochprozentiger Alkoholika sowie diversen Süßigkeiten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

