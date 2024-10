POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Pkw beschädigt und weggefahren

Heilbronn (ots) - Niederstetten: Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montag und Dienstagmorgen in ein Schulgebäude in der Hauptstraße in Niederstetten ein. Auf der Suche nach Diebesgut brachen die Täter verschiedene Räumlichkeiten auf. Letztlich gelang es ihnen, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag zu erbeuten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in ...

