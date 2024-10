Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach rasanter Fahrt gesucht

Heilbronn (ots)

Weinsberg/Lehrensteinsfeld: Am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr befuhr ein Opel Corsa zunächst die BAB 81 in nördliche Richtung. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen. Von hier ab setzte dieser in recht rasanter und rücksichtloser Weise seine Fahrt nach Lehrensteinsfeld fort. Eine Streife des Verkehrsdienst Weinsberg stellte diese Fahrweise fest und wollte den Fahrer des Opel einer Kontrolle unterziehen. Auf Grund des Verkehrsaufkommens und der flotten Fahrweise konnte der Opel trotz Einsatz von Blaulicht und Martinshorn zunächst nicht eingeholt werden. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug in Lehrensteinsfeld angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Der Verkehrsdienst Weinsberg bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07134/513-0 zu melden.

