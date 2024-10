Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 19.10.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Eppingen/Ittlingen: Brand einer Lagerhalle Am Samstag, 19.10.2024, gegen 18:15 Uhr, kam es zum Brand einer Lagerhalle in Ittlingen. Hierbei kam es zu einer größeren Rauchentwicklung mit über 20m hohen Flammen. In der Halle befand sich ein Wohnwagen dessen Gasflasche explodierte. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr im Gebäude. Umliegende Gebäude waren ebenfalls geräumt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden Handwerkerarbeiten eines Berechtigten in der Halle ausgeführt. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren vor Ort.

