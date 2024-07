Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Ein Autofahrer musste am Freitag (19.07.24) einem unbekannten Motorradfahrer auf der K1 ausweichen. Gegen 20.40 Uhr befuhr dieser die Kreisstraße. In einer Kurve geriet der Motorradfahrer auf die Fahrspur des Autofahrers. Um eine Kollision zu verhindern, wich er aus, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit zwei Verkehrszeichen kollidierte. Der Motorradfahrer saß auf einem schwarzen Sportmotorrad und flüchtete.

An der Straße Schonebeck beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Audi A4. Zwischen 12 Uhr am Samstag (20.07.24) und 18.35 Uhr am Sonntag (21.07.24) stand das Auto auf einer Grünfläche, die als Parkfläche genutzt wird. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet in beiden Fällen unter 02541-140 um Hinweise.

