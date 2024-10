Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallfluchten, Fahrten unter Alkohol und Drogen, Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag kam es in der Künzelsauer Straße in Ingelfingen auf dem Parkplatz einer Firma zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Sprinter mit angebauter Hebebühne gefahren sein und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben. Da zur Tatzeit viel Betrieb auf dem Parkplatz der Firma herrschte, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen 14 und 14:15 Uhr kam es am Samstag auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Steinsfeldle in Öhringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren einen parkenden Mercedes und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Vorfall anzuzeigen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Da zum Tatzeitpunkt reger Publikumsverkehr auf dem Parkplatz herrschte, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Forchtenberg: Fahren unter Kokaineinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten in Forchtenberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag Anzeichen bei einem 40-jährigen Audi Fahrer festgestellt werden, die für einen Einfluss von Betäubungsmittel sprechen. Nach einem Drogentest konnte tatsächlich Kokain im Urin des Fahrers festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 40-jährige wurde im weiteren Verlauf zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Körperverletzungsdelikt - Zeugen gesucht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Frau leicht verletzt wurde, kam es vergangenen Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Austraße in Öhringen. Der bislang unbekannte, männliche Täter lief gegen 12.30 Uhr der Geschädigten hinterher, hielt diese fest und schlug ihr mit der flachen Hand auf die Schulter, sodass sie Schmerzen verspürte. Anschließend entfernte er sich in Begleitung einer Frau mit einem E-Bike vom Tatort. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Trunkenheitsfahrt mit wahrscheinlicher Unfallflucht - Geschädigte gesucht

Zu einer Trunkenheitsfahrt, bei der wahrscheinlich andere Fahrzeuge beschädigt wurden, kam es in der Nacht auf Sonntag in Künzelsau. Durch eine Polizeistreife konnte gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Belsenberg kommend in Fahrtrichtung Künzelsau ein auffällig fahrender Mercedes beobachtet werden. Das Fahrzeug fuhr mit Schrittgeschwindigkeit und kollidierte beinahe mit einer Mittelinsel und mehreren Verkehrszeichen. Daraufhin sollte der Mercedes angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer missachtete zunächst die Anhaltesignale und fuhr mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Wenig später konnte er schließlich angehalten werden. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde beim 40-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Im Zuge der Kontrolle wurde der Fahrer zunehmend aggressiver, sodass er schließlich durch die Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Zudem wurden am Mercedes Unfallbeschädigungen festgestellt, deren Herkunft bislang ungeklärt sind. Der Fahrer wurde im weiteren Verlauf zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und anschließend an seine Wohnanschrift verbracht.

Da nicht bekannt ist, woher die Beschädigungen an dem Fahrzeug kommen, sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte.

Falls Pkw-Besitzer im Bereich Stachenhausen, Künzelsau und Ingelfingen Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Kupferzell: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Vergangenen Freitag kam es zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank am Marktplatz in Kupferzell zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten VW Golf an der rechten Seite und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell