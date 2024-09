Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen - Betrunken in eine Baustelle gefahren

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 19:25 Uhr befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Oeynhausen mit ihrem Pkw, Seat, die Detmolder Straße in Leopoldshöhe-Asemissen. Im Bereich der Detmolder Straße/ Hauptstraße/ Tunnelstraße fuhr sie mit ihrem Fahrzeug zunächst in einen Baustellenbereich. Von Zeugen angesprochen, setzte sie ihre Fahrt unvermittelt fort und fuhr einen Abhang herunter. Bei Eintreffen der Polizei saß die Fahrzeugführerin noch in ihrem Fahrzeug. Sie blieb unverletzt. Jedoch nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahr. Bei ihr wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Pkw, Seat, wurde aus dem Baustellenbereich abgeschleppt. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231-6090.

