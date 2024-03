Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am 20.03.2024, ereignete sich gegen 17:44 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Greabeweg" in Rinteln. Ein 86-jähriger Rintelner beabsichtige mit einem Mercedes-Benz von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er den im fließenden Verkehr fahrenden 71-Jährigen mit seinem Daimler-Benz. Es kam zum Verkehrsunfall. Der 71-jährige Rintelner wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell