Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am 20.03.2024 befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Renault den Nordring und beabsichtigte gegen 06:11 Uhr in die Große Drakenburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 37-jährige Nienburger wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell