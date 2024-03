Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 59 Anzeigen in 6 Stunden bei Verkehrskontrollen in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 20.03.2024 wurden im Bereich des Polizeikommissariats Bad Nenndorf (Zuständig für den Bereich der Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg) 59 Anzeigen für Verstöße im Straßenverkehr gefertigt. Die Polizei Bad Nenndorf hat mit insgesamt 21 Polizisten/Polizistinnen an verschiedenen Stellen im Bereich Bad Nenndorf und Rodenberg Verkehrskontrollen in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr durchgeführt. Es wurden neben Geschwindigkeitsverstößen auch Gurt- und Handyverstöße festgestellt, weiterhin wurden 2 Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Drogen (Betäubungsmitteln) beim Führen eines Kraftfahrzeuges festgestellt. Die Kontrollen sollen die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr erhöhen, sowie zu einer Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer bezüglich des Verhaltens im Straßenverkehr führen. Die Verkehrskontrollen wurden zuvor in der hiesigen Presse angekündigt. Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigten für die Kontrollen Verständnis und begrüßten diese sogar teilweise, einige wünschten sich vermehrte Kontrollen.

