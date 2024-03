Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Immerath: Einbruchversuch in Wohnhaus, Polizei sucht Zeugen

Immerath (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde die Polizei Daun durch einen Hauseigentümer über den versuchten Einbruch in sein Anwesen informiert. Der Mann aus der Hauptstraße in Immerath hatte an einer Außentür entsprechende Spuren entdeckt. Den Beamten bot sich bei Tatortaufnahme genau dieses Bild, es war unverkennbar, dass gewaltsam der Versuch unternommen wurde, in das Innere des Anwesens zu gelangen. Da sich dem oder den Tätern jedoch ein weiteres Hindernis offenbarte, ließ man von weiteren Vorhaben ab. Der Geschädigte vermutet, dass sich die Tat vom vergangenen Sonntag zum Montag ereignet hatte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell