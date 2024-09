Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zusammenstoß mit Auto und weggefahren

Lippe (ots)

Am Freitagmittag um 13:30 Uhr kam es in Detmold im Bereich Leopoldstraße/ Hornsche Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw, Skoda und einer Radfahrerin. Die 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Detmold gab an, dass die Fahrradfahrerin augenscheinlich nicht verletzt war und sich auch nicht helfen lassen wollte. Die Radfahrerin entfernte sich schließlich vom Unfallort, ohne dass Daten ausgetauscht werden konnten. Der Pkw wies Schäden an Kotflügel und Stoßfänger rechtsseitig auf. Die beteiligte Radfahrerin und Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231-6090.

