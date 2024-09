Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Alkoholisiert auf zwei Rädern

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger aus Lemgo mit seinem Fahrrad die Breite Straße in Lemgo. Aus zunächst unbekannten Gründen kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Knie und einer Hand zu. Er wurde mittels eines Rettungswagens in das nächstgelegene Klinikum transportiert. Im Klinikum nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der seiner Atemluft wahr. Er gab auf Nachfrage an, unmittelbar vor dem Fahrtantritt "zwei Bier" getrunken und zurückliegend Cannabis konsumiert zu haben. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231-6090.

