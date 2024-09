Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen - Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs und Unfall verursacht

Lippe (ots)

Am Freitagabend kam es in Detmold-Remmighausen, im Kreuzungsbereich Hornsche Straße/ Remmighauser Straße/ Hornoldendorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw. Um 22:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Schieder-Schwalenberg mit seiner 62-jährigen Ehefrau mit seinem Pkw, Audi, die Hornsche Straße in Fahrtrichtung Horn. Er beabsichtigte den o.g. Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Holzminden befuhr mit seinem Pkw, Dacia, die Hornsche in entgegengesetzter Richtung. Im o.g. Kreuzungsbereich beabsichtigte er in die Hornoldendorfer Straße nach links einzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Audi. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider beteiligten Fahrzeuge. Der Audi-Fahrer und seine Ehefrau wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrzeugführer des Dacia Hinweise auf Alkoholgenuss. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell