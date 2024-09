Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizeieinsatz an Schulzentrum nach Amokandrohung - 14-jährige Tatverdächtige ermittelt.

Lippe (ots)

Nach einer Amokandrohung auf der Mädchentoilette der Realschule in der Straße Wasserfuhr, die am Donnerstagabend (26.09.2024) entdeckt wurde, waren am Freitagvormittag (27.09.2024) verstärkt Polizeikräfte am Schulzentrum Lohfeld vor Ort. Nach Abstimmungen der Schulleitungen fand der Schulbetrieb statt. Im Zuge der Ermittlungen konnte die lippische Kriminalpolizei eine 14-jährige Tatverdächtige identifizieren. Durch Zeugenhinweise führte die Spur zu einer Schülerin der Hauptschule, die für die Amokandrohung verantwortlich war. Gegen die Jugendliche, die schlussendlich geständig war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Wie in solchen Fällen seit einigen Jahren üblich, wird auch in diesem Fall geprüft, der Jugendlichen, beziehungsweise ihrer Familie, die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung zu stellen.

Die Polizei appelliert an alle Schüler und Eltern: Eine Amokandrohung ist kein Scherz! Bitte thematisieren Sie dies auch mit Ihren Kindern.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell