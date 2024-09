Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (25.09.2024) verunfallten zwei Fahrzeuge auf der Bielefelder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 36-jähriger aus Paderborn gegen 6:05 Uhr in seinem grauen Opel Insignia auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Pivitsheide und überholte einen 56-jährigen Bad Driburger, der in einem weißen Toyota Corolla unterwegs war. Daraufhin kam es offenbar zu gegenseitigen Überholen und Abbremsen, was schließlich dazu führte, dass der Opel dem Toyota auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, die Fahrer bleiben unverletzt. Wer Hinweise auf den Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

