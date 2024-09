Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Alleinunfall ohne Führerschein.

Lippe (ots)

Ein 20-Jähriger aus Lügde wurde Mittwochnachmittag (25.09.2024) gegen 17:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Poller Straße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis in einem Mercedes Sprinter, den er eigentlich nicht nutzen durfte, in Fahrtrichtung Polle. Innerhalb einer leichten Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Er kollidierte mit einem Telefonmasten sowie Leitpfosten, überschlug sich, und kam seitlich auf dem Grünstreifen zum Liegen. Der Mann wurde schwer verletzt vom Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 20 000 Euro. Die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde erschienen vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Aufgrund einer Ölspur wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit vorübergehend auf 30 km/h verringert. Die Ermittlungen dauern an.

