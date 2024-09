Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Missachtung einer roten Ampel führt zu Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Schötmarsche Straße/Waddenhauser Straße/Soorenheider Straße ereignete sich am Dienstagmittag (24.09.2024) ein Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 62-Jähriger aus Garbsen fuhr mit seinem LKW gegen 12.15 Uhr auf der Schötmarschen Straße in Richtung Lage. Auf Höhe der Kreuzung nahm er die für ihn rote Ampel augenscheinlich zu spät wahr, so dass er auf der Kreuzung mit einem Cupra Formentor zusammenstieß. Dessen 37-jährige Fahrerin war auf der Waddenhauser Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in die Soorenheider Straße überqueren. Durch die Kollision wurde die Frau aus Lemgo leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro. Der Cupra musste abgeschleppt werden.

