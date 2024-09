Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße hebelten Einbrecher zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag (22. - 24.09.2024) vergeblich an einer Tür zu einer Gaststätte. Es blieb bei einem Einbruchsversuch. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Gaststätte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wendet sich mit seinen Hinweisen bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

