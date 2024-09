Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frische Verstärkung: Tom Klitzing ist neu im Salzufler Bezirksdienst.

Nach vielen Jahren als Bezirksdienstbeamter in Bad Salzuflen hat sich Polizeihauptkommissar Ingo Tünker nun im Sommer in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. Doch die Bürgerinnen und Bürger in Knetterheide, Wülfer und im Bereich des Geländes Hoffmannspark bleiben selbstverständlich nicht ohne eigenen Kontaktbeamten. Ihr neuer Ansprechpartner ist seit dem 01.09.2024 Tom Klitzing.

Der Polizeioberkommissar wird in Zukunft regelmäßig zu Fuß, im Streifenwagen oder auch mal auf dem Fahrrad in seinem neuen Bezirk zu treffen sein. Denn eines hat er sich fest vorgenommen: "Ich möchte in meinen Ortschaften starke Präsenz zeigen und für die Anwohnerinnen und Anwohner auf Augenhöhe ansprechbar sein. Wenn es erforderlich ist, werde ich für Sie entsprechend konsequent durchgreifen. Darüber hinaus liegt mir als Familienvater besonders viel am Thema Sicherheit auf dem Weg zur Schule und zum Kindergarten, dem ich besondere Aufmerksamkeit widmen werde", so Tom Klitzing.

Bei der Polizei ist der frische Bezirksdienstbeamte bereits seit 2011. In den letzten 10 Jahren war er durchgehend im Streifendienst der Polizeiwache Bad Salzuflen im Einsatz, so dass er seinen Bezirk bestens kennt. Privat ist der 37-Jährige verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport, insbesondere Fitness.

Das Büro des Dorfsheriffs befindet sich auf der Salzufler Polizeiwache in der Schülerstraße 31. Erreichen können Sie ihn telefonisch unter der Rufnummer (05222) 9818-1775. Bei persönlichen Terminen wird um eine vorherige Verabredung gebeten, da er sonst viel in seinem Bezirk unterwegs ist.

