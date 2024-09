Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Auffahrunfall im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Waldstraße/Imkerweg kam es am Montagnachmittag (23.09.2024) gegen 15.45 Uhr zu einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Eine 66-Jährige aus Detmold war mit ihrem VW ID3 auf der Waldstraße in Richtung Schloß Holte unterwegs. An der Kreuzung zum Imkerweg fuhr sie auf den Opel Corsa eines 36-jährigen Bielefelders auf, der an der roten Ampel stand. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf einen Hyundai Starex aufgeschoben, dessen 65-jähriger Fahrer aus Detmold ebenfalls an der roten Ampel wartete. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Opel musste abgeschleppt werden.

