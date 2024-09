Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup. In Lagerhalle eingebrochen - Elektrogeräte und Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße sind bislang Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (22./23.09.2024) in eine Lagerhalle eingebrochen. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und entwendeten aus der Scheune Elektrogeräte und Werkzeuge. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lemgoer Straße gesehen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

