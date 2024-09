Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Auffahrunfall: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Linderbrucher Straße ereignete sich in Höhe der Einmündung Hüttenhau am Freitagnachmittag (20.09.2024) ein Auffahrunfall unter zwei Motorradfahrern, die gemeinsam eine Tour unternahmen. Hintereinander waren sie auf der Linderbrucher Straße in Richtung Bösingfeld unterwegs. Als der 31-jährige Honda-Fahrer aus Hille gegen 15.20 Uhr abbremste, um in die Straße Hüttenhaus abbiegen zu wollen, bemerkte der 39-jährige Yamaha-Fahrer aus Minden dies zu spät und fuhr ihm auf. Beide Fahrer stürzten zu Boden und erlitten schwere Verletzungen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die Verletzten auf der Straße und wählte den Notruf. Die Männer wurden von Rettungswagen in Kliniken gebracht. An den Motorrädern entstand ein geschätzter Schaden von etwa 2000 Euro.

