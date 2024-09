Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Radfahrerin stürzt unter Alkoholeinfluss und leistet Widerstand gegen Polizisten.

In der Bahnhofstraße in Bösingfeld stürzte am Samstagabend (21.09.2024) gegen 17.45 Uhr eine betrunkene Radfahrerin. Die 69-Jährige aus dem Extertal war stadtauswärts unterwegs, als sie während der Fahrt das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch und die Frau zeigte diverse Ausfallerscheinungen. Einen freiwilligen Alkoholvortest lehnte sie ab. Ein Team vom Rettungsdienst behandelte sie vor Ort. Als sie für die Entnahme einer Blutprobe ins Klinikum gebracht werden sollte, sperrte sich die 69-Jährige und leistete massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte, indem sie versuchte sich loszureißen. Auch während der Fahrt im Streifenwagen und bei der Ankunft am Klinikum setzte sie ihren Widerstand fort. Um ihr eine Blutprobe entnehmen zu können, musste sie schließlich vorübergehend auf einer Liege fixiert werden. Die 24- und 26-jährigen Polizeibeamten blieben unverletzt. Die Extertalerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

