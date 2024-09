Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Drei Verletzte bei Unfall mit Gegenverkehr

Lippe (ots)

(KF) Am Samstagmorgen befuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Vlotho die Taller Straße in Richtung Kirchheide. In einer Linkskurve geriet er mit seinem PKW BMW auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß dort mit dem PKW, Peugeot, einer 52-jährigen Frau aus Lemgo zusammen. Im Fahrzeug der Lemgoerin befand sich noch eine 23-jährige Beifahrerin. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Detmold verbracht werden. Der Unfallfallverursacher war nicht angeschnallt. Die beiden stark beschädigten PKW wurden abgeschleppt. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

