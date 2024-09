Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend bog eine 74-jährige Frau aus Detmold mit ihrem PKW von der Wotanstraße nach rechts in die Paulinenstraße ein. Dabei übersah sie einen 12-jährigen Jungen, der sein Fahrrad innerhalb der dortigen Fußgängerfurt schob, um die Paulinenstraße zu überqueren. Die Fußgängerampel zeigte für den Jungen Grünlicht. Er wurde von dem PKW der Detmolderin berührt und umgestoßen. Glücklicherweise trug der 12-Jährige noch seinen Fahrradhelm. Er wurde nach der Unfallaufnahme seiner Mutter übergeben, die sich mit ihm selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wird. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell