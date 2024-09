POL-LIP: Detmold. Vermisst: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger.

Lippe (ots) - In der Heinrich-Drake-Straße auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Detmold kam es am Mittwochabend (18.09.2024) zwischen 19 und 20 Uhr zu einer Übergabe von Schmuck und Bargeld in 5-stelliger Höhe an Betrüger. Ein Ehepaar (52 und 55 Jahre) aus dem Raum Holzminden/Niedersachsen wurde zuvor von den ...

mehr