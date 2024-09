Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Autofahrerin nimmt jungen Motorradfahrer die Vorfahrt

Lippe (ots)

(KF) Am späten Freitagnachmittag bog eine 20-jährige Blombergerin mit ihrem PKW, VW Polo, von der Mühlenstraße in die Bismarckstraße ein. Beim Abbiegen übersah sie einen auf der vorfahrtberechtigten Bismarckstraße fahrenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Lage. Der junge Kradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und sprang noch während der Fahrt von seinem Zweirad ab. Dabei verletze er sich leicht. Er wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein Motorrad war umgestürzt, nicht mehr fahrbereit und musste eingeschleppt werden. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, tel. 05231 6090, melden.

