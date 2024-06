Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Aufbruch Münzautomat In der Zeit von Sonntag, 02. Juni 2024, 23:00 Uhr bis 03. Juni 2024, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowaschanlage in der Straße Am Bahnhof. Dort öffneten sie gewaltsam die Bedienteile der SB-Automaten und entwendeten das Münzgeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Lohne - vers. ...

