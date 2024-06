Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Aufbruch Münzautomat

In der Zeit von Sonntag, 02. Juni 2024, 23:00 Uhr bis 03. Juni 2024, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowaschanlage in der Straße Am Bahnhof. Dort öffneten sie gewaltsam die Bedienteile der SB-Automaten und entwendeten das Münzgeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - vers. Wohnungseinbruch

In der Zeit von Montag, 03. Juni 2024, 18:30 Uhr bis Dienstag, 04. Juni 2024, 01:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Tennisplatz zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 29. Mai 2024, 09:00 Uhr bis Montag, 03. Juni 2024, 05:30 Uhr ca. 400 Liter Diesel aus einem Bagger, welcher in der Straße Am Burgwald abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Goldenstedt - Brand eines Schuppens

Am Montag, 03. Juni 2024, gegen 14:41 Uhr wird durch mehrere Personen ein Brand in der Straße Lückenkamp gemeldet. Beim Unkraut entfernen mittels Gasbrenner geriet ein Schuppen in Brand, zudem wurde ein weiteres Gebäude durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt unter Mithilfe der Feuerwehren Vechta, Lutten, Colnrade und Rüssen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Lohne - Sachbeschädigung an Kfz

Bislang unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit von Sonntag, 02. Juni 2024, 22:00 Uhr bis Montag, 03. Juni 2024, 13:00 Uhr den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw im Adenauerring abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - gef. Eingriff in den Straßenverkehr / Tätlicher Angriff

Am Montag, 03. Juni 2024, gegen 23:00 Uhr bewarf ein 29-jähriger Mann aus Bramsche vorbeifahrende Pkw in der Münsterstraße mit Steinen. Bei mindestens einem Pkw wurde die Seitenscheibe zerstört. Bei Eintreffen der Polizei griff der 29-Jährige eine 44-jährige Polizeibeamtin an. Diese wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete er, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Es kam zu einer erneuten Widerstandshandlung. Der 29-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und wenig später, aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik eingewiesen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 03. Juni 2024, gegen 20:17 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Georgsmarienhütte mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,89 Promille. Aufgrund ihrer gravierenden Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein beschlagnahmt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 24. Mai 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr wurde der geparkte Pkw einer 37-jährigen Frau aus Vechta an der linken Tür sowie am Radkasten durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw, ein BMW X2 sdrive, war an der Dobbenstraße geparkt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. Juni 2024, 06:10 Uhr befuhr eine 42-jährige aus Visbek mit einem Pkw, einem schwarzen Peugeot 307, den Corveyweg. Als sie in eine verengte Fahrbahn einbiegen wollte, kam der ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen, sodass sie nach rechts über einen Bordstein ausweichen musste. Hierdurch wurden beide rechtsseitigen Reifen des Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 01. Juni 2024, 14:00 Uhr bis Sonntag, 02. Juni 2024, 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Pkw, einen Polestar 2, auf dem Grünstreifen vor der Straße Am Dorfplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

