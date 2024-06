Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Baustellengelände

Bislang unbekannte Täter entwenden in der Zeit von Freitag, 31. Mai 2024, 14:00 Uhr bis Samstag, 01. Juni 2024, 07:30 Uhr von einem Baustellengelände in der Aldburgis Straße mehrere Metallschienen. Der Schaden wurde auf 600,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) entgegen (Tel.: 05434/92470-0).

Lindern - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit von Sonntag, 02. Juni 2024, 13:00 Uhr bis Montag, 03. Juni 2024, 13:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer im Rohbau befindlichen Halle in der Straße Jökelrien mehrere Meter Kabel. Der Schaden wurde auf 1.600,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/96779-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. Juni 2024, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Lindern. Dieser hatte seinen Pkw, einen Skoda Octavia, auf einem Parkplatz in der Straße Am Stadtpark abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 250,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 03. Juni 2024, gegen 18:50 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit einem Traktor und Anhänger auf die Dinklager Straße auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Krad eines 26-jährigen Mannes aus Bakum. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt.

