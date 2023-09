Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag: Unfallhergang in Steinheimer Kreisel muss noch geklärt werden

Steinheim (ots)

In Ergänzung zu der am Sonntag veröffentlichten Pressemeldung "Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5599316) teilt das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter mit, dass der genaue Unfallhergang noch geklärt werden muss. Zwei Fahrzeuge waren am Freitag in Steinheim in einem Kreisel zusammengestoßen. Wie es zu dem Zusammenprall kam, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

