Cloppenburg/Vechta (ots) - Diebstahl - Saterland In der Nacht vom 01.06.2024, 22 Uhr auf den 02.06.2024, 08 Uhr wurde durch unbekannten Täter an einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nordstraße in Saterland ein Weidezaungerät entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498-923770 entgegen. Diebstahl ...

