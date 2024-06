Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Fahrrad aus Garage gestohlen

Am Sonntag, 2. Juni 2024, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, verschaffte eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Carl-Diem-Straße. Hier entwendete die Person ein braun/beiges Pedelec der Marke Diamant, welches mit einem Zahlen- und Bügelschloss gesichert war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Von Montag, 27. Mai 2024, 11.30 Uhr bis Sonntag, 2. Juni 2024, 15.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Deichstraße ein Pedelec des Herstellers Simplo, Sengo PMax. Das Rad stand gesichert im Keller eines Mehrparteienhaues mittels Kettenschloss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-90946-0) entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 2. Juni 2024, gegen 20.08 Uhr fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Straße Weizenkamp und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 2. Juni 2024, gegen 19.35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Holdorf die Oderstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Sie hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,78 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Wahlplakat beschmiert / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen 1. Juni 2024, 23.00 Uhr und Sonntag, 2. Juni 2024, 7.34 Uhr, besprühten bislang unbekannte Personen ein Wahlplakat an der Kreuzung der Vechtaer Straße/Keetstraße u.a. mit einem Hakenkreuz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 02. Juni 2024, 23.10 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Dinklage die Dinklager Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvertest verlief positiv auf Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 2. Juni 2024, 06.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Visbek die Goldenstedter Straße. Hierbei kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Autodach zum Liegen. Der 25-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 3. Juni 2024, gegen 0.25 Uhr, befuhr eine 37-jähriger Autofahrerin aus Damme die Handorfer Straße in Richtung Holdorf. In einem Kurvenbereich kam sie nach rechts von der Straße ab und touchierte mehrere Verkehrsschilder, ehe sie nach etwa 300 Metern zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Lohne - Brand einer Mülltonne

Am Sonntag, 2. Juni 2024, gegen 2.57 Uhr, nahm eine Anwohnerin der Klapphakenstraße einen Knall wahr. Als sie auf dem Fenster blickte, sah sie im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses brennende Mülltonnen. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Lohne löschte das Feuer. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Dinklage - Diebstahl eines E-Bike-Ladegeräts

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, gegen 19.13 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte, männliche Person das Ladegerät der Marke Bosch eines E-Bikes aus einem Fahrradunterstand in der Ladestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Rasenmähroboters

Von Freitag, 17. Mai 2024, 20.00 Uhr bis Freitag, 31. Mai 2024, 03.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Heilsberger Straße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie einen Rasenmähroboter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492-96066-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Gefährliche Körperverletzung/Zeugen gesucht

Am 1. Juni 2024, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr kam es in der Küsterstraße zu einer Gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 38-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Die Tatverdächtigen, 26 und 23 Jahre alt, sollen das Opfer geschlagen und getreten haben. U.a. soll hierbei auch Werkzeug gegen den Kopf geschlagen worden sein. Das Opfer wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Heute wurde bekannt, dass Zeugen bei der Tat eingeschritten sein und geholfen haben sollen. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 zu melden.

