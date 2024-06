Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - vers. Einbruchdiebstahl in Schulgebäude

In der Zeit von Freitag, 31. Mai 2024, 16:00 Uhr bis Montag, 03. Juni 2024, 07:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Schulgelände in der Schulstraße und beschmierten zunächst das Gebäude mit Lebensmitteln und brachen anschließend eine Tür auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Drogeneinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. Juni 2024, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Ziegeleistraße. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gebäude. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 51-Jährige an, zuvor Kokain konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Gebäude und dem Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 17.000,00 Euro. Im mitgeführten Rucksack konnten zudem weitere Betäubungsmittel festgestellt werden.

